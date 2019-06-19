52 متدربا في دورة مهارات حل المشكلات وإدارة الأزمات بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة دورة تدريبية للعاملين بالمديريتين في مجال مهارات حل المشكلات وإدارة الأزمات على مدى 3 أيام.

وبحسب بيان اليوم، تأتي الدورة في إطار توجيهات وزارة القوى العاملة، بضرورة العمل على تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمديريات القوى العاملة على مستوى جميع المحافظات لتعظيم واتقان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة، إن الدورة حضرها 52 متدربا من قيادات وكوادر العاملين بالمديريتين، وحاضر فيها الدكتور هاني نجاتي الأستاذ بجامعة القاهرة، بحضور نبيل الغريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وقد أثنى جميع الحاضرين على المستوى الراقي للتدريب والمادة العلمية الرائعة التي قدمت، موجهين الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على رعايته لهذه الدورات التدريبية. ​