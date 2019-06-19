إصابة مريض نفسي أثناء محاولته الانتحار من الطابق الخامس بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: اصيب مريض نفسي، بإصابات خطيرة، أثناء محاولته الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بمنطقة دار السلام. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود مصاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام وبالانتقال والفحص تبين قيام شاب يعاني من مرض نفسي بإلقاء نفسه من الطابق الخامس، ما أسفر عن إصابته بكسور وسحجات. وتم نقلة في حالة حرجة الى المستشفى لتلقى العلاج.

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