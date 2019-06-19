بالصور.. إحباط ترويج سبيط أجنبي رديء في الأسواق بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ترويج كمية من الأسماك "سبيط مستورد من النوع رديء الجودة" في الأسواق، عُثر عليها داخل ثلاجة تجميد غير مرخصة.

كانت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام (المدير المسئول عن ثلاجة تجميد أسماك "غير مرخصة" كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بحيازة كميات كبيرة من الأسماك "سبيط مستورد من النوع رديء الجودة"، وقيامه بحلها من التجميد بتلك الثلاجة غير المستوفاة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تصنيع وتداول الغذاء وطرحه للبيع للجمهور على أنه "سبيط بلدي طازج مرتفع الجودة".

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثلاجة المشار إليها بحملة أمنية أسفرت عن ضبط أكثر من 5 طن أسماك "سبيط" أجنبي المنشأ مجهول المصدر وبدون ثمة فواتير ومستندات تفيد مشروعية حيازته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.