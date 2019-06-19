بعد 8 وقائع .. ضبط تشكيل تخصص في سرقة حمولات السيارات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في ارتكاب جرائم سرقة حمولات السيارات النقل حال سيرها عن طريق مغافلة قائديها.

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام 8 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات حمولات السيارات النقل حال سيرها بالطريق الساحلي والطريق الصحراوي بأسلوب قطع الحبال "السلب"، ومغافلة قائديها مستخدمين في ذلك (3 سيارات نقل وملاكي).

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب (8 حوادث بدوائر أقسام ومراكز شرطة " محرم بك، ثان العامرية النوبارية، الرحمانية بالبحيرة")، أرشدوا عن المسروقات لدى عميلين لهم (تاجرين -لهما معلومات جنائية مسجلة) حيث تم ضبطهما والمسروقات (أكسسورات هواتف محمولة، أجولة دقيق، أتواب قماش، ملابس، أدوات كهربائية، بويات).

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.