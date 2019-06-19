محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نظمت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات الأمن بأسيوط.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولا سيما المساهمة في رعاية المرضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مديرية أمن أسيوط تنظم حملة للتبرع بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.