إحباط محاولة تهريب 20 طن ألعاب نارية بميناء الدخيلة-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب شحنة ألعاب نارية-نحو 20 طن -قادمة من إحدى ادول الأجنبية، داخل إحدى الحاويات بميناء الدخيلة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بميناء الدخيلة بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية وإخفاء ضمن مشمولها ممنوعات محظور دخولها للبلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة للبلاد.

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عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط (1375 طرد شماريخ وألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وزنت نحو 20 طن) تقريباً.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما جرائم تهريب السلع والبضائع المحظور دخولها للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.