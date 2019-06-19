لإتمام المداولة.. مد أجل الحكم على 70 متهمًا في قضية "لجان المقاومة" بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على 70 مُتهمًا في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة، والمعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 19 أغسطس المقبل، لإتمام المداولة.

كانت المحكمة، قضت في الجلسة السابقة بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

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وضمت قائمة المحالين للمفتي، أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي علي أبوداغر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) انشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها؛ وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازة مفرقات TNT، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.