قبول استئناف النيابة.. تجديد حبس 6 متهمين في "خلية شقة الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 6 متهمين والمعروفة إعلامياً بـ "خلية شقة الهرم"، لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وقررت المحكمة تجديد حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.
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