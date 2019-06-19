الجنايات: تجديد حبس 6 متهمين في الانضمام لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 6 متهمين في اتهامهم بتمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويواجه المتهمين مجموعة من التهم من بينها الانضمام لجماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك.

كمات أسندت النيابة للمتهمين، مد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.‎