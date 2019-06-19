ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة ومخدرات في السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية، برئاسة قطاع الأمن العام، في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري.
استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة، التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال)، مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطل 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته" 50 جرام لمخدر الهيروين، سلاح أبيض، هاتف محمول، مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .
كما تم ضبط، عاطل، 35 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، حال تواجده بمدخل القرية سكنه.
وبحوزته بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة خرطوش من ذات العيار، عدد 67 قرص مخدر، هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.
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