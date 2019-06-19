مصر | تجديد حبس 6 متهمين من شركاء ابنة "القرضاوي" في تمويل الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 6 متهمين من شركاء ابنة "القرضاوي" في تمويل الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس 6 متهمين بتمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما على ذمة التحقيقات وذلك في القضية المتهم فيها علا القرضاوي وزوجها.

ويواجه المتهمين مجموعة من التهم من بينها الانضمام لجماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.