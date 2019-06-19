مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 4 صحفيين 45 يوما لنشرهم أخبارا كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 4 صحفيين 45 يوما لنشرهم أخبارا كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار شعبان الشامي تجديد حبس 4 متهمين في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وجاءت أسماء المتهمين الصادر لهم قرار التجديد كالآتي: "حسن البنا، مصطفى الأعصر، شروق أمجد، وإسلام زكريا رفاعي".

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.