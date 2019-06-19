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مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 4 صحفيين 45 يوما لنشرهم أخبارا كاذبة

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قررت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار شعبان الشامي تجديد حبس 4 متهمين في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة. 

وجاءت أسماء المتهمين الصادر لهم قرار التجديد كالآتي: "حسن البنا، مصطفى الأعصر، شروق أمجد، وإسلام زكريا رفاعي". 

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 

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