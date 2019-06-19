مصر | مد أجل الحكم على 70 متهما بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" لـ19 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مد أجل الحكم على 70 متهما بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" لـ19 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل الحكم على 70 مُتهمًا في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، لـ19 أغسطس لإتمام المداولة.

وكانت المحكمة احالت اوراق 6 متهمين إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في وحددت جلسة اليوم ١٩ يونيو للنطق بالحكم.

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وضمت قائمة المحالين للمفتي أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على ابوداغر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.