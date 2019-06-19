مصر | من "المخدرات" لـ"السلاح".. سقوط عنصرين إجراميين بمنطقة السحر والجمال

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطل - سن 32 - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزته ( 50 جرام لمخدر الهيروين، سلاح أبيض، هاتف محمول، مبلغ مالي )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وكما تم ضبط ( عاطل - سن 35 - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، متخذًا من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وذلك حال تواجده بمدخل القرية سكنه وبحوزته ( بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة خرطوش من ذات العيار، عدد 67 قرصا مخدرا، هاتف محمول )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.