مصر | داخل "ثلاجة الموت".. ضبط 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر بالإسكندرية

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن ثلاجة تجميد أسماك "غير مرخصة" كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بحيازة كميات كبيرة من الأسماك "سبيط مستورد من النوع ردئ الجودة"، وقيامه بحلها من التجميد بتلك الثلاجة غير المستوفاه للإشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تصنيع وتداول الغذاء وطرحه للبيع للجمهور على أنه "سبيط بلدى طازج مرتفع الجودة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثلاجة المشار إليها بحملة أمنية أسفرت عن ضبط أكثر من 5 طن أسماك "سبيط" أجنبى المنشأ مجهول المصدر وبدون ثمة فواتير ومستندات تفيد مشروعية حيازته.