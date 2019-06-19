مصر | داخل "ثلاجة الموت".. ضبط 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل "ثلاجة الموت".. ضبط 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر داخل ثلاجة غير مرخصة بالإسكندرية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن ثلاجة تجميد أسماك "غير مرخصة" كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بحيازة كميات كبيرة من الأسماك "سبيط مستورد من النوع ردئ الجودة"، وقيامه بحلها من التجميد بتلك الثلاجة غير المستوفاه للإشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تصنيع وتداول الغذاء وطرحه للبيع للجمهور على أنه "سبيط بلدى طازج مرتفع الجودة".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثلاجة المشار إليها بحملة أمنية أسفرت عن ضبط أكثر من 5 طن أسماك "سبيط" أجنبى المنشأ مجهول المصدر وبدون ثمة فواتير ومستندات تفيد مشروعية حيازته.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.