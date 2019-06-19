مصر | بـ"جروبات على مواقع التواصل".. ضبط 7 لتسريبهم امتحانات الثانوية العامة

ضبط (ثلاثة أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج)، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبهم مبالغ مالية نظير إرسالها.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم أول شرطة المحلة بالغربية ) لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لإمتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بإمتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

ضبط (أحد الأشخاص، سبق إتهامه في قضية "سلاح نارى") حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، لقيامه بإدارة صفحة على شبكة الإنترنت يستغلها في نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته (سماعه صغيرة الحجم).

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ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، لقيامه بإدارة صفحة على شبكة الإنترنت يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته (2سماعه صغيرة الحجم).

- ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، لقيامه بإدارة صفحة على شبكة الإنترنت يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته (3علب فارغة لسماعات صغيرة الحجم).