مصر | "700 ألف جنيه".. سقوط سارقي "شركة أكتوبر" في قبضة "الأمن العام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "700 ألف جنيه".. سقوط سارقي "شركة أكتوبر" في قبضة "الأمن العام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة 700 ألف جنيه من داخل خزينة شركة بأكتوبر.

وتبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من (مالك شركة كائنة بدائرة القسم)، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ (700 ألف جنيه) من داخلها، ووجود آثار عنف بالنافذة الخاصة بمكتب الحسابات.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 6 أشخاص (سائق عمالة متردد على الشركة محل البلاغ – 4 عاطلين "أحدهم محكوم عليه بالسجن 6 سنوات في قضيتي سلاح، وآخر له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالسجن 3 شهور في قضية سرقة، والثالث له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالحبس 3 سنوات في قضية سرقة " – وشقيق أحدهم "سائق").

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم (2 بندقية آلية و15 طلقة من ذات العيار – 2 سيارة ميكروباص ونقل المُستخدمتان في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر الأول أنه نظرًا لسابقة عمله كسائق يتعامل مع الشركة محل البلاغ في نقل منتجاتها وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينتها، إتفق مع أحد المتهمين على سرقتها، وفى سبيل ذلك إستعان الأخير بباقى المتهمين "تربطه بهم علاقة صداقة"، وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين عدا الأول مُستقلين السيارات المضبوطة، حيث قام أحدهم بالانتظار بالسيارة قيادته أمام الشركة لمراقبة الطريق، وتوجه باقى المتهمين بالسيارة الأخرى إلى السور الخلفى للشركة، وتمكن الباقين من دخول الشركة "بإسلوب تسلق السور" ودلفوا إلى مكتب الحسابات، وقاموا بكسر الخزينة والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية وهربوا، وإقتسموا المبلغ المالي فيما بينهم، وأرشدوا عن مبلغ ( 378 ألف جنيه).

وأضافوا أن باقي المبلغ المستولى بحوزة المتهم الهارب، كما أرشد أحدهم عن الأدوات المستخدمة فى كسر الخزينة (أجنة – مطرقة)، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



وتم اتخاذ الإجراءات اللزمة