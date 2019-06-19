أخبار مصر | قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2019

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2019.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة، حيث أعلن عن قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من 25/6/2019م وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أولاً المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم فى الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2019، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز أو مدة التدريب خلال تلك الفترة ، وكذا المتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 17 يوليو2019 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة في المدة 31 يوليو وحتى 27 أغسطس 2019.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 والحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2019، وكذا المتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 17 أغسطس 2019، وأن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة في المدة من 28أغسطس وحتى الأول من سبتمبر 2019.

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ثالثا: المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر ( أكتوبر/نوفمبر / ديسمبر ) من عام 1999 ، ومواليد نفس الأشهر الثلاث من عام 1998 وما قبلها خريجى العام الدراسي 2017/2018، بالإضافة إلى المتخلفين من سنوات سابقة علي أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 25 يونيو2019، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 6 وحتى 30 يوليو 2019.

رابعاً: غير ذوى المؤهلات:

مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر / ديسمبر) من عام 1999 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 20 أغسطس 2019 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 2 وحتى 12 سبتمبر 2019م .

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند ) – أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب – فيش البصمات ( 1 جند ) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز لغير ذوى المؤهلات – فصيلة الدم – أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجي كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعي / الطب البيطري / التمريض) – قسيمة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها – خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه – قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين) .

وبناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم وإنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد وكذا الخدمات التى تهم المواطنين والشباب سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت علي العنوان التالي ( tagned.mod.gov.eg ) وبريد الكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي ( [email protected] ( tagneed.