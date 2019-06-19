أخبار مصر | "النقل" ومرسيدس تبحثان التعاون في إنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" ومرسيدس تبحثان التعاون في إنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع ممثلى شركة مرسيدس لصناعة الاتوبيسات لبحث إمكانية التعاون فى مجال انشاء خطوط نقل سريع بالاتوبيسات (BRT ) في حارات منفصلة لتلك الخطوط والتي تتميز بسعة نقل كبيرة وحضر اللقاء ممثلين لوزارات الاسكان والتجارة والصناعة والانتاج الحربى وقيادات وزارة النقل.

فى بداية الاجتماع أكد الوزير أنه في إطار صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، فان العمل يجرى على قدم وساق لاتخاذ كافة الاليات والاجراءات الخاصة بتنظيم كافة عناصر منظومة النقل البرى بمصر بالتزامن مع اعداد اللائحة التنفيذية لهذا الجهاز الهام، مشيرا الى الاهتمام الكبير لوزارة النقل لتحديث اسطول الاتوبيسات سواء العامة او الاتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعى واجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير اسطولها باحدث انواع الاتوبيسات الصديقة للبيئة وذلك لاحداث نقلة كبيرة بها تعود ايجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو شركة مرسيدس انواع اتوبيسات ( BRT ) (واتوبيسات كهرباء ، اتوبيسات غاز واتوبيسات ديزل ، اتوبيسات كهرباء/ ديزل وتعمل وفق الية فنية محددة ) وكذلك التعاون القائم مع عدد من المؤسسات والشركات فى مصر ،واكد وزير النقل خلال الاجتماع انه من خلال جهاز تنظيم النقل فإن هناك تنسيق بين وزارة النقل وكل الهيئات والوزارات المعنية استخدام هذه النوعية من الاتوبيسات وأنه سيتم زيارة عدد من المصانع الخاصة بها وعمل الدراسات اللازمة لتحديد المسارات واماكن المحطات وكل ما يتعلق بتشغيل هذه المنظومة بما يعود ايجابيا على السيولة المرورية في القاهرة وتقديم خدمة مميزة للركاب.