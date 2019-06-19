أخبار مصر | القوصى لمتدربي أثيوبيا: انشروا صحيح الدين واعلوا من قيمة النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوصى لمتدربي أثيوبيا: انشروا صحيح الدين واعلوا من قيمة النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن العالم الإسلامى فى عصرنا اليوم بحاجة إلى أئمة ودعاة يمتلكون أدوات الدعوة مع نشر صحيح الدين، وروح السلام والنقاء وترسيخ القيم الأخلاقية وتفتيح عقول الناس لأهمية النهضة البنائية وليست الهدمية الدامية.

جاء ذلك خلال لقاءه بالأئمة والدعاة الأثيوبيين الذين يتلقون دورتهم التدريبية بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر .

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ودعا القوصى خلال اللقاء الأمة الإسلامية لوقف النزاعات فيما بين ابناءها التى تؤدى للبغضاء والقتل واستحلال دم بعضنا البعض، مضيفا ان العالم كله يتقدم ويعلو تكنولوجيا وعلميا، ونحن مازلنا نختلف فى الفروع الجزئية من الدين ، فلابد من بذل الجهد والعمل فى إعمار الأرض كخلفاء الله على أرضه.

وقال القوصى المتدربين: "عليكم بنشر صحيح الدين الوسطي الحنيف الذي يدعو إلي دحض أفكار المتطرفين, ونقل ثمار ماتتلقونه خلال الدورة لأبناء بلادكم, ونشر روح السلام والنقاء عند عودتكم فى وجه تيارات الارهاب والخراب والقتل، مع اعلاء قيمة النهضة الحضارية والبنائية في عقول الناس".

جدير بالذكر أن تلك الدورة تأتى ضمن دورات المنظمة لتدريب أئمة العالم الإسلامى على تفكيك الفكر المتطرف ونشر الوسطية والاعتدال وقبول الآخر، يشارك بهذه الدورة 13خطيباً وإماماً من أثيوبيا.