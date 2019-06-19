أخبار مصر | تعرف على زيادة المعاشات التي أقرتها "التضامن".. تصل إلى 800 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على زيادة المعاشات التي أقرتها "التضامن".. تصل إلى 800 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن، عن قيمة الزيادة الجديدة في رواتب أصحاب المعاشات بدايةً من يوليو القادم.

وأكدت "التضامن" في بيانها اليوم، أن الزيادة تأتي بنسبة 15%، وبحد أدنى 150 جنيه، وحد أقصى 832 جنيه، مشيرة إلى أن ما يثار حول هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي هو من قبيل الشائعات.

وتحرص الحكومة على تحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات، وأن الزيادة الجديدة تقدر بـ 28.1 مليار جنيه تتحملها الدولة وتكفلها الخزانة.