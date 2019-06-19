أخبار مصر | نقيب المحامين يوافق على صرف مقدم أرض نادي محامي أسيوط

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عقد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع وفد مجلس نقابة محامى جنوب أسيوط، حضره محمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة عن جنوب أسيوط، وحمادة إبراهيم، وكيل الفرعية، القائم بأعمال النقيب، وإبراهيم عبدالله ومحمد نهرو، عضوا المجلس، تمت خلاله مناقشة العديد من الأمور النقابية.

شهد الاجتماع موافقة النقيب العام، سامح عاشور، على تحرير شيك بمبلغ 663180 جنيها كمقدم للأرض المخصصة لنادي المحامين بمدينة أسيوط الجديدة، وتسليمه للجهات المختصة، كما تمت مناقشة أزمة توريد وتفعيل دمغة المحاماة الإلكترونية بمحاكم أسيوط، حيث عقد وفد الفرعية لقاء مع بعض المسئولين بالشركة المتعاقد معها على توريد دمغة المحاماة لمحامي أسيوط، وتم تناول جميع المشكلات، وكذلك الاتفاق على قيام الشركة بتقديم أربعة أجهزة، ويتم تخصيص منفذ توزيع لها، بالتنسيق مع رئيس محكمة جنوب أسيوط، وذلك عقب اتصال هاتفى جرى بين النقيب العام والمستشار مساعد وزير العدل.

كذلك، شهد الاجتماع مطالبة مجلس الفرعية بإنهاء إجراءات عودة حيازة استراحة المحامين بمكتب خبراء أسيوط للنقابة لتضرر المحامين.

وقد وجه وفد مجلس النقابة الفرعية الشكر للنقيب العام، سامح عاشور، لسرعة استجابته لمطالب المحامين، خاصة محامي أسيوط.