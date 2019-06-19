أخبار مصر | نقيب المحامين يوافق على ٤ طلبات لـ "شباب بلا قيود"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يوافق على ٤ طلبات لـ "شباب بلا قيود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى، أمس الثلاثاء، سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، فريق حركة "شباب بلا قيود" بمكتبه لمناقشة الأحداث النقابية، والخدمات المقدمة من الحركة، واعتماد فريق منبثق عن الحركة بسوهاج.

كما ناقش اللقاء سلوكيات ومظهر المحامي للمحافظة على هيبة المهنة ورسالتها، وضرورة اتخاذ مواقف رادعة، وتطبيق الجزاءات من النقابة تجاه المخالفين.

ووافق نقيب المحامين على طلبات ممثلي الحركة، التي تضمنت طلب اعتماد فريق منبثق عن الحركة بسوهاج، وتجديد وصيانة أتوبيس خط العياط الجيزة، وتنظيم معرض بدل لمحامي جنوب الجيزة، وإطلاق برنامج أسبوعي تحت عنوان "حوار مع محامي"، بالتعاون مع موقع النقابة العامة.

كانت الطلبات المقدمة من اقتراح فريق الحركة، ومثّلها في الاجتماع علي صبري وشريف الحسيني، رئيسا الحركة، وميار وليد، المنسق العام، وأحمد خليفة، المتحدث الرسمي، وعرفات محمدي، أمين عام فريق الحركة بشمال الجيزة.

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وقال علي صبري بأن الحركة تعمل تحت مظلة النقابة العامة لزيادة الوعي والثقافة لدى الشباب، وللارتقاء بمهنة المحاماة، والحفاظ على مكانتها المرموقة في المجتمع، مشيرا إلى أن الحركة انتشرت في العديد من المحافظات، وضمت الكثير من الفرق من الفرعيات.

كانت الحركة فتحت باب الانضمام أمام المحامين على مستوى الجمهورية، لتكوين فرق بالمحافظات، على أن يكون التواصل عبر رقم الهاتف التالي ٠١١٤٦٦٧٦١٥٥

ومن جانبه، أشار أحمد خليفة، المتحدث الرسمي للحركة، إلى أن الحركة استطاعت إبرام تعاقد مع الدكتور محمود مصطفى محمود، مدير عام مستشفيات التأمين الصحي سابقا، لعلاج أعضاء الحركة، بتخفيضات تصل إلى ٥٠ % عن عيادته الخاصة.