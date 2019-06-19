أخبار مصر | "المهندسين" تستضيف وفد أفريقي بنادي النقابة بأبو الفداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المهندسين" تستضيف وفد أفريقي بنادي النقابة بأبو الفداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت نقابة المهندسين المصرية، أمس الثلاثاء، وفد أفريقي مكون من ثماني دول هم "الكونغو، كوت ديفوار، زامبيا، السودان، تشاد، نيجيريا، كينيا، رواندا، الكاميرون"، وذلك بنادي المهندسين بابو الفداء.

وقد قام أعضاء الوفد بزراعة شجرة بالنادي لكل دولة.

وجديرا بالذكر أن الوفد المذكور يزور مصر حاليا لحضور منحة "ناصر للقيادة" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وقد حرصت لجنة افريقيا والعلاقات الدولية بالنقابة علي التواصل مع المهندسين المتواجدين بالوفد ودعوتهم للحضور لنقابة المهندسين المصرية.