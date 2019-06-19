أخبار مصر | بعد قليل.. "محاماة القاهرة" يعقد محاضرة عن "قانون المرافعات والطعن على الأحكام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. "محاماة القاهرة" يعقد محاضرة عن "قانون المرافعات والطعن على الأحكام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، بعد قليل، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات، شمال وجنوب الجيزة والقليوبية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس النقابة العامة.

تقدم المحاضرة، التي من المقرر أن يلقيها صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة، مراجعة عامة على قانون المرافعات، وشرحا تفصيليا للطعن على الأحكام.

كان صالح ألقى محاضرتين الأسبوع الماضي لمحامي ومحاميات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان حول عوارض الدعوى وما تؤدي إليه من الشطب، والوقف، والانقطاع، وسير الحضور، وسقوطه، وانقضاء الدعوى، وتركها.