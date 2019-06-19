أخبار مصر | مستشار وزارة التخطيط: تحسن في مختلف القطاعات وتم الوصول لمعدل نمو 5.5%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار وزارة التخطيط: تحسن في مختلف القطاعات وتم الوصول لمعدل نمو 5.5% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة ندى مسعود ، المستشار الإقتصادى لوزيرة التخطيط ، إنه من بين الإصلاحات الإقتصادية التى قامت بها مصر ميكنة الخدمات الحكومية وهى إحدى آليات مواجهة الفساد، موضحه أن الحماية الاجتماعية أمر هام فلا يمكن القيام بإصلاحات اقتصادية دون حماية إجتماعية.

وأضافت خلال كلمتها بورشة العمل التى أقامها مركز معلومات مجلس الوزراء لتعزيز التعاون بين مصر وكوريا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مؤشرات أداء الإقتصاد المصرى جيد وهناك تحسن فى مختلف القطاعات وتم الوصول لمعدل نمو 5.5% ، متوقعه معدل نمو 6.5% العام المالى الحالي.

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ولفتت إلى أن من بين مؤشرات الإصلاحات الإقتصادية أن معدلات البطالة انخفضت أيضا ،والمال أصبح سلعة حرة، لافته إلى أنه من بين التحديات التى تواجه الحكومة هى خلق فرص عمل خاصة وأنه بعد اربع سنوات من الأن فإن 50% من الوظائف الحالية ستختفى .

وقالت إن مجلس إدارة صندوق مصر السيادى سينعقد الأسبوع القادم فى أول إجتماع له.

وشارك في الندوة المهندس زياد عبد التواب, رئيس المركز, والدكتورة نيفين جامع, الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, والسفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الأسيوية, والسفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة, و "يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية, والدكتور "جونج جاي ووك", رئيس فريق عمل أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية