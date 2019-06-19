أخبار مصر | الزناتي: 'الصحفيين' تختتم أسبوع الدمج الثقافي لأطفال جنوب سيناء اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: 'الصحفيين' تختتم أسبوع الدمج الثقافي لأطفال جنوب سيناء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة النشاط، إن مسرح النقابة يشهد اليوم، فعاليات الحفل الختامي لأسبوع الدمج الثقافي الخامس لأطفال الحدود القادمين من جنوب سيناء.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن لجنة النشاط تنظم هذه الفعالية، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لهيئة قصور الثقافة بقيادة الدكتور أحمد عواض، ويُقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وأضاف أن الاحتفالية تتضمن فقرات فنية للأطفال المشاركين والقادمين من جنوب مع أطفال القاهرة، ويشارك فيه ١٥٠ طفلًا وفنانات وقياديًا من وزارة الثقافة وتأتي في إطار الدور الاجتماعي والتنموي، الذي تقوم به نقابة الصحفيين لأطفال مصر.

وقالت لاميس الشرنوبي مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، إن هناك تعاونًا كبيرًا مع نقابة الصحفيين، التي ساهمت بشكل فعال في مشروع الدمج لأطفال الحدود، باستضافة الوفود القادمة أكثر من مرة، وبما لها من تأثير في نفوس الأطفال.

وأضافت أنه سيتم إقامة معرض على هامش الاحتفالية اليوم في بهو نقابة الصحفيين لمنتجات الورش الفنية للأطفال، وورش الحرف البيئية واليدوية.