أخبار مصر | نائب وزير الخارجية الكوري: أشعر بالخجل إنني لم أزر مصر مسبقا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير الخارجية الكوري: أشعر بالخجل إنني لم أزر مصر مسبقا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية، "أشعر بالخجل اننى مسئول كورى ولم أزر مصر مسبقا فهذه هى الزيارة الأولى لى ولكننى ندمت اننى لم أزرها من قبل".

وأضاف خلال كلمته بورشة العمل التى أقامها مركز معلومات مجلس الوزراء لتعزيز التعاون بين مصر وكوريا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه قرأ الكثير من المعلومات عن أداء الاقتصاد المصرى وانبهر بهذا الأداء الإقتصادى، مشيدا فى الوقت ذاته بما تتمتع به مصر من مميزات.

وتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6.5% خلال هذا العام المالى ، مؤكدا أن مصر حققت طلبا كبيرا فى السندات الفترة الماضية ، لافتا إلى أن المستثمرين الاجانب يشعرون بالثقة فى الاقتصاد المصري.

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وتابع أن كوريا على علم بمدى صعوبة الاصلاحات الاقتصادية التى تمر بها مصر خاصة وأن كوريا مرت بنفس الاصلاحات الاقتصادية.

وأكد فى نهاية كلمته أن مصر ستحقق آفاق اقتصادية كبيرة تحت قيادة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.

وشارك في الندوة المهندس زياد عبد التواب، رئيس المركز، والدكتورة نيفين جامع, الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الأسيوية, والسفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة, و "يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية, والدكتور "جونج جاي ووك", رئيس فريق عمل أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية.