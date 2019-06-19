شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لأكبر عملية نصب على مصريين بالكويت..الجهات المعينة تتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شغلت قضية النصب الذي تعرض لها عدد كبير من المصريين المقيمين في دولة الكويت اهتمام الراي العام والذي وصل لتدخل وزارة الهجرة في الأمر.

ففي التفاصيل، تعرض المصريين لعملية نصب من قبل أحد شركات السياحة عقب إلغاء تذاكر حجز طيران خاصة بهم، دون إنذارهم من قبل شركات الحجز.

فبعد أن حجز المصريين تذاكر الطيران للعودة إلى مصر من خلال شركات تعمل وسيطًا عن طريق الإنترنت، إلا أنهم فوجئوا بإلغاء الحجوزات قبل السفر بساعات عن طريق شركة الحجز في مصر، وتبين لهم عند سؤالهم بالمطار أن الشركة هي التي ألغت الحجز بدون إبداء أسباب لذلك أو إرجاع قيمة التذاكر.

عقب تزايد عدد المصريين المنصوب عليهم على الفور وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بضرورة متابعة الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من المصريين والاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزاراتي الهجرة والسياحة وجهاز حماية المستهلك وغرفة الشركات السياحية، وستكون مختصة بمتابعة المخالصات وحصول المواطنين المتضررين على مستحقاتهم.

وأضافت وزارة الهجرة في بيانها أنه قد تم الاتفاق أيضا على دفع الشركتين المشكو في حقهما من قبل المصريين بالكويت، قيمة التذاكر بالكامل للمتضررين، كما تما الاتفاق على فتح حساب بغرفة شركات السياحة سيتم التحويل عليه المبالغ الخاصة بالتعويضات المتضررين، مشيرة إلى أنه على أي مواطن متضرر وتم إلغاء التذكرة الخاصة به، أن يتقدم إلى اللجنة أو أي جهة من الجهات المشكل منها اللجنة، ليتم دفع التعويض له عن التذكرة التي تم إلغاؤها.

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وأكدت وزارتي الهجرة والسياحة استمرار متابعتها للمشكلة، حتى يسترد كافة المتضررين من المصريون بالكويت لكافة مستحقاتهم.

من جانبه، حل أشرف أبوالعلا، ممثل ضحايا شركات السفر، ضيفاً في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» وقال إن شركات الطيران تبيع التذاكر بأسعار مضاعفة في المواسم تصل إلى 15 ألف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه، لذا لجأ الكثير من المصريين إلى مكاتب السياحة لأنها توفر التذاكر بأسعار أرخص من الشركة الأم.

وعن الواقعة، قال: «بحثنا عن شركات سفر وأفضل عروض مقدمة حتى توصلنا إلى إحدى الشركات، وتم التعامل معها وتسديد قيمة التذاكر، لكن للأسف تلقينا رسائل من البنوك تؤكد خصم المبالغ وتحويلها إلى الشركة من 3 آلاف أسرة من جنسيات مختلفة، وبعدها أتممنا تأكيد الحجز وأماكن مقاعدنا في الطائرة منذ 6 أشهر، لكن فوجئنا في شهر مايو الماضي برسائل من الشركات الرئيسية للطيران بضرورة سداد قيمة التذاكر وإلا سيتم إلغاء الحجز، كما فوجئنا بأن الشركة الرئيسية ألغت الحجز في مصر».

وعن أول تصرف قام به المصريين هناك، قال: «ذهبنا لمقر الشركة في الكويت، والموظف قال اخبطوا دماغكم في الحيط، أنا مش مسؤول عن الموضوع ده، وعرفت إن إلغاء الحجز تم باسم شركة أخرى، وهي المسئولة عن تسليم التذاكر للشركة، فسافرت لمصر وذهبت لمقر الشركة وقالولي مخدناش منك فلوس والموضوع تحول لنصب».

أمس الثلاثاء، شكلت وزارتا الهجرة والسياحة، الثلاثاء، لجنة تضم ممثلين عن الوزارتين وجهاز حماية المستهلك وغرفة الشركات السياحية، لمتابعة الشكوى الموجه لهم من قبل المصريين.

وقالت وزارة الهجرة إنه قد تم الاتفاق أيضًا على دفع الشركتين المصريتين المشكو في حقهما من قبل المصريين بالكويت، قيمة التذاكر بالكامل للمتضررين، كما تم الاتفاق على فتح حساب بغرفة شركات السياحة سيتم التحويل عليه المبالغ الخاصة بالتعويضات المتضررين.

وأشارت وزارة الهجرة إلى أنه على أي مواطن متضرر وتم إلغاء التذكرة الخاصة به، أن يتقدم إلى اللجنة أو أي جهة من الجهات المشكل منها اللجنة، ليتم دفع التعويض له عن التذكرة التي تم إلغاؤها.