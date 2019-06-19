شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع تحالف «بومبارديه» تطورات مونوريل «العاصمة الإدارية/ 6 أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، للمرة الثانية خلال أسبوع، اجتماعا مع مسؤولي شركة «بومبارديه» العالمية لبحث آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مجالات المونوريل الذي سيتم تنفيذه لأول مرة في مصر، والتعاون في مجال السكك الحديدية، وذلك بحضور قيادات وزارتي النقل والإسكان وهيئة السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق.

في بداية الاجتماع أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتدعيم أسطول الجر بهيئة السكك الحديدية، مشيرا إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية لتدعيم مرفق السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية التعاون في تصنيع وتوريد ١٠٠ جرار جديد وإعادة تأهيل ٥٠ جرار هنشل تعمل ضمن الأسطول الحالي للسكة الحديد وإعادة تأهيل ٤٠ جرار «ايدترانس» تحت إشراف مهندسين وخبراء من شركة «بومبارديه» وبأيدي العمالة المصرية التي سيتم نقل الخبرات إليها وباستخدام قطع الغيار الأصلية لهذه الجرارات مع تجهيز مكان إضافي بورش آيرماس بالسبتية لإجراء العمرة لهذه الجرارات.

ثم تابع الوزير مع تحالف «بومباردييه- المقاولون العرب- أوراسكوم»، الفائز بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر آخر المستجدات الخاصة بمباحثات اللجنة الفنية للمشروع مع التحالف الفائز والتي تتم بصفة يومية لإنهاء التفاوض على كافة النقاط لتوقيع العقد قبل نهاية شهر يونيو الحالي.

وأكد وزير النقل، على أهمية المشروعين، وذلك في ظل اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو في عواصم المحافظات أو بين القاهرة والمدن الجديدة خاصة وأن المونوريل سيجرى إدخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر.