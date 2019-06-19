شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير النقل مع وفد البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع وفد البنك الدولي لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالات النقل المختلفة، وكذلك التعاون في مجال إصلاح وتطوير منظومة السكك الحديدية بمصر، وحضر اللقاء كلا من رئيس (هيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للنقل النهري) وقيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

ناقش الاجتماع كل ما يتعلق بإصلاح منظومة السكك الحديدية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر تميزاً في مستوى الخدمة المقدمة للركاب مع عرض نماذج لعدد من منظومات الإصلاح الخاصة في عدد من الدول المتقدمة مثل الدول الأوروبية واليابان مع عرض مقارنة تبين كثافة وحركة نقل الركاب والبضائع بالمقارنة مع اتساع شبكة السكك الحديدية في مصر وبعض البلدان الأخرى.

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وقال «الوزير» إن وزارة النقل تنفذ خطة لتحسين نقل البضائع سواء بتطوير الخطوط الحالية وإنشاء خطوط جديدة، لافتا إلى أن الموانئ البحرية سترتبط بالمراكز الجافة والمناطق اللوجستية التي تنفذها وزارة النقل بشبكة السكك الحديدية.

وزير النقل المهندس كامل الوزير يجتمع مع وفد البنك الدولى

كما بحث الجانبان ضرورة إعداد الدراسة الخاصة بخط نقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح، كما استعرض وفد البنك الدولي عدد من الآليات والاجراءات الخاصة بإصلاح منظومة السكك الحديدية مثل السياسات الخاصة بقطاع النقل وتنظيم معايير السلامة لقطاع السكك الحديدية والمقترحات الخاصة بهذا المجال وأهمية البنية التحتية في تحسين وإصلاح هذه المنظومة.

وفي مجال النقل البري، استعرض الجانبان أهمية جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي وأثره الكبير في تحسين وتنظيم كل ما يتعلق بهذا المجال، وأوضح «الوزير» أنه جاري إعداد الهيكل الخاص بالجهاز وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا الجهاز الهام الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.

وتباحث الجانبان في مقترح إنشاء جهاز لتظيم قطاع النقل البحري، حيث أشار وزير النقل إلى أنه نظرا لأهمية قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي فإنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير ودعم هذا القطاع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وخاصة مع إعداد الوزارة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية للمخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.