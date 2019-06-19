شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارته لفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له، بعد إنتهاء زيارته لفرنسا، والتي حضر خلالها فاعليات المعرض الدولى للطيران والفضاء LE BOURGET، والذى قام بافتتاحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور عدد من المسؤولين والعسكريين ووزراء الدفاع من مختلف دول العالم.

وقام الفريق أول محمد زكى بجولة تفقدية لأجنحة المعرض المختلفة واستمع إلى شرح من العارضين تضمن الإمكانات الفنية والتقنية لعدد من أنظمة الطيران والفضاء المشاركة في المعرض.

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كما إلتقى القائد العام بالسيدة فلورانس بارلى وزير القوات المسلحة لجمهورية فرنسا، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبحث أوجه التعاون العسكرى بين البلدين في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب.

وأعرب الفريق اول محمد زكى عن إعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولاسيما في المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.

من جانبها، أشادت السيدة فلورانس بارلى بدور مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

كما التقى القائد العام بعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات المصنعة لأنظمه الطيران والفضاء المشاركه في فاعليات المعرض لبحث فرص وآفاق التعاون العسكرى بما يدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية.