شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعقد مؤتمرا مشتركا مع نظيره الروماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمر مشترك عقب جلسة مباحثات مع نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس.

وقال السيسي خلال كلمته أن العلاقات التجارية مع رومانيا تتعدي المليار دولار، وأضاف الرئيس أن المباحثات شملت الحديث عن محاولات التصدي اللارهاب والتصدي لكافة الاعمال الإرهابية، كما تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من المقرر أن يلقى الرئيس السيسي كلمة في جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية" تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين في هذا الإطار.