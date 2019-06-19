شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعتمد تنسيق مدارس التمريض: «255 درجة الحد الأدنى للقبول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الأربعاء، قواعد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة للعام الدراسى 2019 / 2020، حيث تم تحديد 255 درجة كحد أدنى للقبول بها.

وقال الدكتور أحمد عبدالفتاح مدير إدارة التدريب والمدارس، في تصريحات صحفية، إنه تم تحديد شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض في لقاء المحافظ مع الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، مؤكدًا على الاهتمام بصحة المواطنين وحرص وزارة الصحة على أهمية اجتياز الاختبارات الشخصية المتمثلة في: قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة بهدف تقديم خدمة طبية لائقة.

وأضاف فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى أن من أهم شروط وقواعد القبول: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك، الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسى 2018-2019، وأن القبول يتم طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، حيث تم تحديد الحد الأدنى للتقديم بمجموع درجات 255 درجة، وتتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 و30 طالبا وطالبة، ومدة الدراسة 5 سنوات دراسية.