شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس الخميس: رياح مثيرة للأتربة وارتفاع شديد في الحرارة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس، أن يستمر الطقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد .

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والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «26- 39»، إسكندرية «22 – 32»، قنا «26 – 45»، الأقصر «27– 45»، أسوان «30 – 44».