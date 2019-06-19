شكرا لقرائتكم خبر عن حجز طلب الرد المقدم من الدفاع بالحق المدني بـ«التلاعب في البورصة» للحكم غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حجزت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، طلب الرد المقدم من الدفاع بالحق المدني بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب في البورصة»، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق وآخرين إلى جلسة الغد الخميس للنطق بالحكم.

حضر ممثل النيابة العامة الجلسة وصمم على الانضمام إلى المدعي بالحق المدني في طلبه برد هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر «التلاعب بالبورصة»، وأكد عدم صلاحية المحكمة لنظر هذه القضية وفقا للمادة 146 من قانون المرافعات والمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأصدرت «استئناف القاهرة» قرارها المتقدم.

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كانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس، قد قررت تأجيل طلب رد هيئة محكمة قضية «التلاعب بالبورصة»، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين، إلى ١٩ يونيو المقبل، استجابة لطلب المدعي بالحق المدني الإطلاع على المذكرة من هيئة المحكمة التي تنظر القضية، ولتقديم مذكرة، ولإعلان النيابة العامة المطلوب ردهم بالتدخل، وإطلاع النيابة على مذكرة المطلوب ردهم وكافة المستندات.

كانت النيابة العامة طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو «أحمد محمد نعيم» في قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة -في وقت سابق- لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.

وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.