شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الإسكندرية» يعتمد نتائج امتحانات مدارس التمريض بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الأربعاء، نتيجة الدور الأول لامتحانات النقل للصفين الأول والثانى للمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، عن العام الدراسى 2018 / 2019 ،
وبلغ عدد الطالبات الناجحات في الصف الاول 395 طالبة من بين 415 طالبة تقدمن للامتحان بنسبة نجاح 95.2% حيث تقدم للامتحانات 415 طالبة نجح، و99.7% للصف الثانى، بينما تقدم لامتحانات الصف الثانى 314 طالبة نجح منهم 313 طالبة بنسبة نجاح 99.7%.
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