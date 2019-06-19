شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية مدينة العبور يشُن حملة مكبرة لغلق وتشميع الوحدات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، شن حملة مكبرة لغلق وتشميع الوحدات المخالفة، التي تم تحويل نشاطها من سكني إلى إداري أو تجاري أو غير ذلك، وتم سحب عدادات الكهرباء، وإزالة التعديات على الكافيهات التي استولت على جزء كبير من الأرصفة، وقد شملت الحملة، الحي الأول والمنطقة الصناعية بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: إنه «تم تنفيذ الحملة بالتنسيق بين كل من إدارات التنمية، وأمن جهاز المدينة، وشرطة التعمير، وإدارات المرافق والكهرباء والمشروعات والطرق والزراعة بالجهاز، وذلك لتنفيذ قرارات السحب والغلق وإعادة الشيء إلى أصله، والمحافظة على رصيف آمن للمشاة، والقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة».