شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تناقش إدارة المخلفات الصلبة مع وفد البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع وفد البنك الدولي، برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، لمناقشة التعاون المشترك في مجال البيئة ودعم منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

واستعرضت «فؤاد»، خلال اللقاء، مسارات عمل وزارة البيئة سواء من خلال خطط الوزارة للحد من التلوث وصون الموارد الطبيعية بتطوير البنية التحتية للمحميات ودمج السكان المحليين والقطاع الخاص والشباب في العمل البيئي.

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وأكدت أن استراتيجية الوزارة تحويل العمل البيئي إلى فرصة من خلال عدد من الآليات ومنها معالجة قضايا البيئة بمنظور اقتصادي ورفع الوعي البيئي بتكلفة الممارسات البيئية الخاطئة وكيفية استغلال الموارد بالشكل الأمثل.

كما استعرضت الوزيرة استراتيجية وزارة البيئة في مجال إدارة المخلفات الصلبة ومنها الجزء المؤسسي وإقامة البنية التحتية ومراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير وتخلص، ووضع قانون المخلفات، موضحة أن وزارة البيئة انتهت من 27 مخطط لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، بالإضافة إلى إقامة حوار مجتمعي مع مختلف فئات المجتمع لتأهيل المجتمع لتنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة.

ومن جانبها، أكدت آيات سليمان على تطلعها للعمل مع وزارة البيئة واستعداد البنك لدعم العمل البيئي وتقديم الخبراء والمعلومات والتجارب المماثلة مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى التعاون فيما يتعلق بأجندة مصر لتغير المناخ، وتلوث البيئة البحرية بالبلاستيك.