شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل إلى بوخارست والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بوخارست قادما من مينسك، صباح الأربعاء، في مستهل زيارة رسمية إلى رومانيا، يعقد خلالها جلسة مباحثات مع نظيره الروماني، كلاوس يوهانيس.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي سيلتقي رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

ويلقي الرئيس كلمة في جامعة «بوخارست للدراسات الإقتصادية»، تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين في هذا الإطار.