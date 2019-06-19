طلب إحاطة بشأن نقص الأجهزة بمستشفى الوراق المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق بمحافظة الجيزة، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لتزويد مستشفى الوراق المركزي بأجهزة طبية جديدة.

وقالت "حلاوة" في طلبها: "مستشفى الوراق المركزي تخدم آلاف المرضى يوميًا من الوراق وإمبابة وحتى حي بولاق الدكرور، ويحاول أطباؤها جاهديين تقديم خدمة طبية لائقة للمرضى في ضوء الإمكانيات المتاحة لهم".

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وأوضحت النائبة، أن المستشفى كغيره من المستشفيات الحكومية تعاني من ضعف في الإمكانيات والأجهزة الطبية اللازمة كجهاز الأشعة المقطعية، فضلًا عن نقص بعض الأدوية والأمصال وأجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى نقص المضادات الحيوية والمسكنات والأدوية الخافضة للحرارة، والسعال والضغط.

وأردفت نائبة أوسيم والوراق بالبرلمان، علاوةً على ذلك هناك عجز كبير في التخصصات الطبية كالأنف والأذن والمخ والأعصاب والرمد والمسالك البولية والعناية المركزة للأطفال، وعدم وجود جهاز الأشعة المقطعية، كما أن المستشفى في حاجة ماسة إلى إنشاء وحدة مناظير كاملة.

وناشدت عضوة مجلس النواب، وزيرة الصحة، بسرعة تزويد مستشفى الوراق المركزي بالأجهزة الطبية اللازمة، لتحسين مستوى الأداء الصحي، وتقديم خدمة طبية لائقة بالمرضى، لرفع المعاناة عن أهالي الدائرة البسطاء، لافتة إلى أن توفير هذه الأجهزة المطلوبة من شأنها أن يساهم في تحويلها من مستشفى مركزي إلى عام.