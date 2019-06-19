عبدالعال يلتقي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استكمل الدكتور علي عبد العال، زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلماني، بلقاء لي تشان شو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وحسب بيان، اليوم، أشاد الدكتور علي عبدالعال، في مستهل اللقاء، بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين واصفًا إياها بالتاريخية والاستراتيجية لكلا البلدين مثمنًا التنسيق الثنائي بين البلدين إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك، مؤكدًا ارتكاز أولويات الاستراتيجية المصرية في التعامل مع الصين على الارتقاء بالعلاقات المصرية الصينية في جميع المجالات وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة مع الصين.

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كما أشاد الدكتور علي عبدالعال، بالتعاون المصري الصيني في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز مستوى التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات حول سبل مكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، كما أعرب عن تطلعه لزيادة التعاون المصري الصيني في مجال السياحة مع وجود قواسم حضارية وثقافية مشتركة بين الشعبين المصري والصيني.

على الصعيد الإقليمي، تبادل عبدالعال مع نظيره الصيني وجهات النظر إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، وثمن المواقف الصينية الداعمة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية في هذا الصدد، كما دعا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الصيني إلى دعم الصين لمجلس النواب الليبي والجيش الليبي باعتبارهما المؤسستين الشرعيتين للشعب الليبي.

من جانبه، أعرب لي تشان شي، عن سعادته الغامرة باستقبال الوفد البرلماني رفيع المستوى مشيداً بالعلاقات المصرية الصينية في جميع المجالات خاصة على الصعيد البرلماني في ضوء وجود آلية التبادل الدورية البرلمانية المصرية الصينية، كما أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وجود إرادة صادقة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في ضوء وصولها لحالة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.