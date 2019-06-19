صور- حملة مكبرة بمدينة العبور لغلق وتشميع الوحدات المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، شن حملة مكبرة، لغلق وتشميع الوحدات المخالفة، التي تم تحويل نشاطها من سكني إلى إداري أو تجاري أو غير ذلك، وسحب عدادات الكهرباء، وإزالة التعديات على الكافيهات التي استولت على جزء كبير من الأرصفة، وشملت، الحي الأول والمنطقة الصناعية بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز، في بيان، الأربعاء، إنه جرى تنفيذ الحملة بالتنسيق بين كل من إدارات التنمية، وأمن جهاز المدينة، وشرطة التعمير، وإدارات المرافق والكهرباء والمشروعات والطرق والزراعة بالجهاز؛ لتنفيذ قرارات السحب والغلق وإعادة الشيء إلى أصله، والمحافظة على رصيف آمن للمشاة، والقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة.