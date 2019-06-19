"القوى العاملة" تعلن وصول جثمان المصري المتوفى في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، وصول جثمان المواطن المصري إبراهيم صابر إبراهيم الديب، المتوفى بإيطاليا، إلى أرض الوطن، على رحلة مصر للطيران رقم 706.

وكانت وزارة القوى العاملة، وجهت القنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى، فضلا عن بحث مستحقاته والضمان الاجتماعي.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، تلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، يفيد بأن المواطن المتوفى من مواليد 29 أبريل 1966، من ميت عمو، محافظة الدقهلية وتوفي في ميلانو بتاريخ 11 يونيو الجاري، ويتابع مكتب التمثيل العمالي مستحقات أسرة المتوفي لدي هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ولدى صاحب العمل.