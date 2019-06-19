خلاف على بيع قطع أثرية.. الأمن يكشف لغز اختطاف مزارع وطلب فدية 2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف واقعة اختطافه مزارع، وطلب 2 مليون جنيه فدية في محافظة دمياط، وتتمكن من ضبط مرتكبي الواقعة، وتحرير المختطف.

كان مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، تلقى بلاغاً بقيام "صاحب كافيتريا له معلومات جنائية - وشقيقه"، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، باستدراج أحد المواطنين مزارع، مقيم دائرة المركز واصطحابه بسيارة ميكروباص والتوجه به لجهة غير معلومة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديريتي أمن الغربية والقليوبية محل إقامتهم وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام (المجني عليه) بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبلغ (مليون و200 ألف جنيه) في مقابل بيعه قطع أثرية لهم وعدم الوفاء بذلك، أو رد المبلغ، فاتفقوا فيما بينهم على اختطافه، وبتاريخ الواقعة توجه الأول والثاني لمنطقة سكن المجنى عليه واستدرجاه إلى منزلهما، واحتجازه، وقام الثالث بالاتصال بشقيق المجني عليه، وطلب منه مبلغ 2 مليون جنيه، كفدية لإطلاق سراحه.

كما تم ضبط الشريحة المستخدمة، وتم تحرير المختطف وبمواجهته أيد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.