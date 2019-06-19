ضبط 7 متهمين بنشر امتحانات "الثانوية" عبر الإنترنت.. والترويج لسماعات الغش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل الغش.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، عن ضبط 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا، ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هواتفهم المحمولة، تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبهم مبالغ مالية نظير إرسالها.
كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم أول شرطة المحلة بالغربية، لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.
وضبط أحد الأشخاص، سبق اتهامه في قضية "سلاح ناري"، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، لقيامه بإدارة صفحة على شبكة الإنترنت يستغلها في نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته "سماعه صغيرة الحجم".
وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، لقيامه بإدارة صفحة على شبكة الإنترنت يستغلها في نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته "2سماعه صغيرة الحجم".
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، لقيامه بإدارة صفحة على شبكة الإنترنت يستغلها في نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته "3علب فارغة لسماعات صغيرة الحجم".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة للتحقيق.
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