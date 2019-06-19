أخبار مصر | نائب وزير الخارجية: الشراكة بين مصر وكوريا تمثل تعاون استراتيجي جيد بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير الخارجية: الشراكة بين مصر وكوريا تمثل تعاون استراتيجي جيد بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الأسيوية، إن الشراكة بين مصر وكوريا تمثل تعاون استراتيجى جيد بين البلدين لتعزيز التعاون الإقتصادى بين البلدين، مشيرا إلى أن العام القادم سيتم الإحتفال بمرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا .

وأوضح فى كلمته بورشة العمل التى نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء حول سبل التعاون بين مصر وكوريا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تشير إلى أننا على المسار الصحيح، مؤكدا أن التجارب الكورية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدوة ومثال للإقتصادات الناشئة لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية

وطالب فى نهاية كلمته ببذل كافة الجهود لاستثمار ما ستسفر عنه ورشة العمل كقوة دافعة نحو مزيد من التعاون بين البلدين.

وشارك في الندوة المهندس زياد عبد التواب، رئيس المركز المعلومات، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, والسفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الأسيوية, والسفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة, و "يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية, والدكتور "جونج جاي ووك", رئيس فريق عمل أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية.