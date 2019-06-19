أخبار مصر | السفير الكوري: مشاورات مع مصر للتعاون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الكوري: مشاورات مع مصر للتعاون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة، إن الاقتصاد المصرى يشهد تحسنا ملحوظا تحت قيادة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن العام المقبل سيتم الإحتفال بمناسبة مرور العام ال25 على العلاقات المصرية والكورية.

وأضاف فى كلمتة خلال ورشة العمل التى نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء حول التعاون مع كوريا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم إجراء مشاورات بين الجانب المصرى والكورى للتعاون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على ترحيب الجانب الكورى لمزيد من التعاون والاستثمارات فى مصر.

وشارك في الندوة المهندس زياد عبد التواب، رئيس المركز، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الأسيوية, والسفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة، و"يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية، والدكتور "جونج جاي ووك"، رئيس فريق عمل أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية.