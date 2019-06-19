أخبار مصر | غدا.. طقس شديد الحرارة وشبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. طقس شديد الحرارة وشبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدًا الخميس طقس معتدل علي السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شماليه شرقية، تنشط على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي شمال الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الموج فى البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.