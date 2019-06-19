أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يقوم بجولة بشركة تصنيع معدات ثقيلة ببيلاروسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يقوم بجولة بشركة تصنيع معدات ثقيلة ببيلاروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور محمد سعيد العصار – وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة شركة "أمكودور" البيلاروسية للتعرف على إمكانياتها التكنولوجية والفنية فى مجال تصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات على أرض الواقع، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا.

حيث قام العصار بجولة داخل اروقة الشركة للإطلاع علي الامكانيات المتوفرة بخطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة التى تستخدم فى أعمال رصف الطرق ، وتم الوقوف على ما تمتلكه الشركة من مقومات صناعية وتكنولوجية يمكن نقلها إلى شركات الإنتاج الحربي العاملة فى هذا المجال، فى ضوء التعاون الصناعى بين مصر وبيلاروسيا.

Advertisements

وقد أشاد العصار بما شاهده من إمكانيات ومقومات تكنولوجية وفنية وبشرية يمكن الإستفادة منها عن طريق إيفاد الوفود من المتخصصين والفنيين بشركات الإنتاج الحربي من أجل التدريب ونقل الخبرات بين الطرفين بهدف التصنيع المشترك للمعدات الثقيلة.

يذكر أن هناك تعاون قائم بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي ) وشركة أمكودورالبيلاروسية حيث شهد الجانبان في شهر سبتمبر من العام الماضي مراسم توقيع بروتوكول للتصنيع المشترك للوادر والمعدات الثقيلة والملحقات الخاصة بها وذلك لما شاهدته الشركة من مقومات تكنولوجية متطورة متوفرة بمصنع 200 الحربي تشجع على التعاون من أجل التصنيع المشترك وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية لدى شركات الإنتاج الحربي.

وفى نهاية الجولة تم الإتفاق على إيفاد الفنيين والمتخصصين من شركات الإنتاج الحربي العاملة فى نفس المجال للتدريب وتحديد أوجة وأطر التعاون المستقبلى التى يمكن البدء بها لتفعيل نتائج هذا اللقاء، وذلك فى إطار إهتمام ودعم القيادة السياسية لكلا البلدين بدعم وتعميق تكنولوجيا التصنيع البيلاروسية بمصر فى المجالات المختلفة.